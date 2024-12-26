Покровська міськрада провела тендер для обстеження будинку, який був у "сірій зоні": деталі

Нині будівля — вже у зоні тимчасової окупації. Терміном виконання робіт встановлене 31 грудня. У Покровській міській військовій адміністрації та міській раді на момент публікації матеріалу не коментували ситуацію із закупівлею.

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Покровська міська рада уклала контракт про обстеження будинку, який перебуває у тимчасовій окупації Росією. Про це відомо з даних про тендер, опублікований 16 грудня на Prozorro.

Житлово-комунальний відділ міськради шукав підрядника для "обстеження технічного стану будівельних конструкцій для усунення аварійного стану багатоквартирного житлового будинку". Адреса будівлі — Донецька область, селище Шевченко, вулиця Весела, будинок 12.

Строком виконання робіт вказане 31 грудня 2024 року. Переможцем тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю "Азов-Гаррет", яке запропонувало 32 335,20 гривень.

16 грудня був опублікований укладений договір, а у ньому самому вказана дата 12 грудня. Нюанс полягає в тому, що, за даними DeepState, станом на 12 грудня будинок перебував у "сірій зоні", а вже 16 грудня опинився у тимчасовій окупації ЗС РФ.

Будинок, в якому мають провести роботи, на мапі бойових дій станом на 12 грудня Фото: Deep State Будинок, в якому мають провести роботи, на мапі бойових дій станом на 16 грудня Фото: Deep State

У пункті "Форс-мажор" прописано, що жодна зі сторін не несе відповідальності, якщо зобов’язання повністю або частково не будуть виконані через фактичну війну. В такому разі умови договору мають продовжити на період, "рівний за тривалістю цим обставинам".

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ТОВ "Азов-Гаррет" було зареєстровано у 1996 році. Нині адреса фірми — київська, однак засновником є Валерій Баранов, як місце проживання якого вказана адреса в Маріуполі.

16 грудня з цією ж фірмою також був укладений контракт про оцінку технічного стану й експлуатаційної придатності будівлі навчально-виховного комплексу №2 у Покровську.

За даними ЗМІ, останнім часом "Азов-Гаррет" активно співпрацює зі структурними підрозділами та комунальними підприємствами Покровської міської ради. Лише за цей рік було укладено 25 договорів на технічну документацію, їх загальна вартість — 436 500 гривень.

Ця ж фірма мала обстежити дитячий садочок №11 та школу №14 в районі Динас, які постраждали від обстрілів Покровська влітку 2024 року.

Дитячий садочок №11 у Покровську після обстрілу Фото: Відкриті джерела Школа №14 у Покровську після обстрілу Фото: Відкриті джерела

У Покровській міській військовій адміністрації та міській раді на момент публікації матеріалу не коментували ситуацію з закупівлею.

Нагадаємо, військовослужбовець "Алекс" повідомив, що в районі села Зеленівка захопили у полон 14 російських окупантів "за раз". Операцію "виключно на впевненості" реалізували лише двоє захисників.

Нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрія Федоренка і командира 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" майора Роберт Бровді. Обох військових вона звинуватила у політичних амбіціях. "Мадяр" відповів на заяву парламентарки.