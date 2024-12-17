"В межах закону": окупанти зібрались роздавати квартири маріупольців росіянам

Росіяни виписують ордери на так звані "безхазяйні" квартири у Маріуполі. Їх обіцяють роздавати громадянам РФ, зробивши безплатний капремонт.

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Російські окупанти вирішили видавати ордери на "безхазяйні" квартири у захопленому Маріуполі. Про це з посиланням на так званого очільника міста Олега Моргуна повідомили 17 грудня у "Правда ДНР".

Пропагандисти запевнили, що кожна квартира проходить "законну процедуру", в результаті якої її визнають "безхазяйною". Лише після рішення суду житло передають до муніципалітету. Жителям міста з паспортами РФ обіцяють надавати квартири з дотриманням черги.

"Багатьох це лякає: а раптом прийде власник? Він прийде до нас, і місто пояснюватиме, чому так. Ми діємо в межах закону", — заявив Моргун.

Перед оформленням ордерів у квартирах обіцяють зробити капітальний ремонт із заміною електропроводки, труб тепло- та водопостачання, а також встановити сантехніку та частину меблів. Усе це окупанти робитимуть безплатно.

На квартири, за даними росЗМІ, зможуть розраховувати жителі Маріуполя, які втратили власне житло у 2022 році. Зазначається, що вони зможуть отримати компенсаційні квартири в тих же районах, де проживали раніше.

У Центрі національного спротиву наголосили, що всі правові документи, видані країною-агресоркою не мають юридичної сили. Власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої майнові права попри будь-які документи окупантів.

Також у ЦНС повідомили, що "безхазяйними" квартири стають не лише внаслідок виїзду або загибелі українців. Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники вирішили "перерахувати" борги за комунальні послуги. В результаті у місцевих жителів з’явилися захмарні борги, які вони не здатні оплатити. Наступний крок ворога — арешти на житло та конфіскація.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв припустив приєднання до країни-агресорки нових регіонів. Його слова росіяни зустріли оплесками.

Депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов запропонував переселити поваленого сирійського президента Башара Асада до окупованого Маріуполя.