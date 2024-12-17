"В рамках закона": оккупанты собрались раздавать квартиры мариупольцев россиянам

Россияне выписывают ордера на так называемые "бесхозные" квартиры в Мариуполе. Их обещают раздавать гражданам РФ, сделав бесплатный капремонт.

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Российские оккупанты решили выдавать ордера на "бесхозные" квартиры в захваченном Мариуполе. Об этом со ссылкой на так называемого главы города Олега Моргуна сообщили 17 декабря в "Правда ДНР".

Пропагандисты заверили, что каждая квартира проходит "законную процедуру", в результате которой ее признают "бесхозной". Только после решения суда жилье передают в муниципалитет. Жителям города с паспортами РФ обещают предоставлять квартиры с соблюдением очереди.

"Многих это пугает: а вдруг придет собственник? Он придет к нам, и город объяснит, почему так. Мы действуем в рамках закона", — заявил Моргун.

Перед оформлением ордеров в квартирах обещают сделать капитальный ремонт с заменой электропроводки, труб тепло- и водоснабжения, а также установить сантехнику и часть мебели. Все это оккупанты будут делать бесплатно.

На квартиры, по данным росСМИ, смогут рассчитывать жители Мариуполя, которые потеряли собственное жилье в 2022 году. Отмечается, что они смогут получить компенсационные квартиры в тех же районах, где жили раньше.

В Центре национального сопротивления отметили, что все правовые документы, выданные страной-агрессором не имеют юридической силы. Владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года сохраняют свои имущественные права несмотря на любые документы оккупантов.

Также в ЦНС сообщили, что "бесхозными" квартиры становятся не только в результате выезда или гибели украинцев. В частности, во временно оккупированном Мелитополе захватчики решили "пересчитать" долги за коммунальные услуги. В результате у местных жителей появились заоблачные долги, которые они не способны оплатить. Следующий шаг врага — аресты на жилье и конфискация.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил присоединение к стране-агрессору новых регионов. Его слова россияне встретили аплодисментами.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил переселить свергнутого сирийского президента Башара Асада в оккупированный Мариуполь.