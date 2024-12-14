Медведев заявил, что к России могут еще присоединить новые регионы

Президент Владимир Путин заявил о самоуверенности Кремля и призвал к расширению масштабов. В Москве настроены уничтожать противника, чтобы реванш был невозможен.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что в составе России еще появятся новые регионы. Об этом со ссылкой на выступление чиновника на съезде партии "Единая Россия" сообщили в "РИА Новости".

"Этот опыт может быть нужен и дальше, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно", — заявил он.

Отмечается, что слова о возможности присоединения новых регионов, встретили аплодисментами.

Также Медведев обвинил Европу в неонацизме и выступил за уничтожение врага без права на реванш.

По словам политика, Кремль в формировании многополярного мира заручен поддержкой десятков стран глобального Юга и Востока. Кроме того, он заверил, что "трезвые" западные силы готовы к диалогу с РФ.

Президент России Владимир Путин также выступил за то, чтобы Москва ставила новые масштабные задачи и ориентиры. По его словам, режим уверен в себе, чувствует правоту и силу.

Лидер страны-агрессора заверил, что все задачи будут выполнены.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Украине "утихомирить гордыню и прекратить противопоставлять себя всему российскому". Он заявил, что у Украины есть выбор — "быть с Россией или исчезнуть с карты мира".

Ночью на 14 декабря в России гремели взрывы. Город Орел атаковали БПЛА, под ударом оказалась местная нефтебаза. В соцсетях опубликовали кадры пожара на объекте.