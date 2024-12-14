Массовый налет БПЛА: росСМИ заявили об атаке на нефтебазу в Орловской области РФ (видео)

По данным российских каналов, в городе был поражен нефтетопливный объект. Местные жители сообщили о густом черном дыме, которые стоит на месте попадания.

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В российском городе Орел в ночь на 14 декабря прозвучали взрывы. Об этом сообщает российское медиа Baza.

По данным росСМИ, якобы украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали местную нефтебазу.

БПЛА атаковали нефтебазу в городе Орел Фото: Google Maps

Местные жители сообщили в соцсетях, что на месте попадания стоит густой дым.

"Над Орлом было громко! Местные жители сообщают о нескольких взрывах в разных районах города", — говорится в одном из сообщений.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также мэр Орла Юрий Парахин не комментировали случившееся. МЧС по региону также не сообщало об инциденте.

Напомним, на 11 декабря беспилотники атаковали нефтебазу корпорации "Транснефть", которая расположена в российском городе Брянск.

Напомним также, что ранее в ночь на 29 ноября, дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар.

Кроме того, 13 ноября дроны ВСУ попали по нефтебазе в Пензе. А в ночь на 12 ноября ВСУ поразили российский склад горюче-смазочных материалов в Белгородской области.