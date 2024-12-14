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Массовый налет БПЛА: росСМИ заявили об атаке на нефтебазу в Орловской области РФ (видео)

Орел нефтебаза БПЛА
Фото: Скриншот | БПЛА атаковали нефтебазу в российском городе Орел

По данным российских каналов, в городе был поражен нефтетопливный объект. Местные жители сообщили о густом черном дыме, которые стоит на месте попадания.

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В российском городе Орел в ночь на 14 декабря прозвучали взрывы. Об этом сообщает российское медиа Baza.

По данным росСМИ, якобы украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали местную нефтебазу.

Орел нефтебаза карта Fullscreen
БПЛА атаковали нефтебазу в городе Орел
Фото: Google Maps

Местные жители сообщили в соцсетях, что на месте попадания стоит густой дым.

"Над Орлом было громко! Местные жители сообщают о нескольких взрывах в разных районах города", — говорится в одном из сообщений.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также мэр Орла Юрий Парахин не комментировали случившееся. МЧС по региону также не сообщало об инциденте.

Напомним, на 11 декабря беспилотники атаковали нефтебазу корпорации "Транснефть", которая расположена в российском городе Брянск.

Напомним также, что ранее в ночь на 29 ноября, дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар.

Кроме того, 13 ноября дроны ВСУ попали по нефтебазе в Пензе. А в ночь на 12 ноября ВСУ поразили российский склад горюче-смазочных материалов в Белгородской области.