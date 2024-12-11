Десять дронов атаковали нефтебазу в Брянской области: горит имущество "Транснефти" (видео)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уверял, что Министерство обороны РФ сбило все беспилотники и никаких разрушений в результате атаки вроде бы нет.

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В ночь с 10 на 11 декабря беспилотники атаковали нефтебазу корпорации "Транснефть", которая расположена в российском городе Брянск. Об этом сообщил "24 канал".

Отмечается, что атака была "довольно успешной".

В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео с последствиями атаки дронов.

Сначала местные жители услышали несколько громких взрывов, после чего поднялся пожар.

Местные паблики также предполагают, что причиной пожаров могла быть атака БпЛА.

Однако губернатор Брянской области Александр Богомаз еще в 20:11 заверил, что силами ПВО удалось сбить вражеские дроны и предотвратить "террористическую атаку с применением БпЛА".

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал тогда Богомаз.

Впоследствии Богомаз сделал еще одно сообщение о том, что пострадавших в результате атаки нет, но снова не сказал ничего о пожаре, который возник в регионе, которым он руководит.

"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено десять БпЛА самолетного типа", — отметил Богомаз в 1:22.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию о поражении нефтебазы в Брянской области.

Напомним, в ночь с 28 на 29 ноября дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар.

13 ноября дроны ВСУ попали по нефтебазе в Пензе.