"Создает логистические проблемы": ВСУ ударили по нефтебазе в Белгородской области, — Генштаб

Атаку на эту нефтебазу подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Результаты атаки дронов пока уточняются.

Силы обороны Украины в ночь с 11 на 12 ноября поразили российский склад горюче-смазочных материалов в Белгородской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 12 ноября подразделения Сил специальных операций и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что результаты боевой работы пока уточняются, но, по предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

"Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал", — отметили в Генштабе.

В то же время ночью 12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждал информацию об атаке беспилотников по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа.

"В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание", — написал Гладков.

Напомним, 5 ноября в Белгороде дрон "влетел" в многоэтажный жилой дом.

15 октября Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области большие кадровые проблемы из-за того, что чиновники уходят воевать.