Чиновники уходят воевать: в Белгородской области большие кадровые проблемы, — губернатор

Вячеслав Гладков надеется договориться с Министерством обороны РФ о ротациях, но в первую очередь для чиновников своего региона.

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Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков заявил о дефиците кадров в регионе из-за того, что чиновников массово призывают на войну с Украиной. Об этом Гладков сообщил на своей странице "Вконтакте".

В частности Гладков привел пример первой женщины, которая присоединилась к добровольческому отряду "БАРС-Белгород" Галине Руденко, которая до этого была главой Красногвардейского района Белгородской области.

"Конечно, я понимаю, что она иначе поступить и не могла. Хотя для меня это – большие кадровые проблемы", — написал Гладков.

По его словам, дефицит в кадрах присутствует во все сферах, поэтому ему бы хотелось договориться с Министерством обороны РФ о ротациях.

"Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации, в первую очередь, руководителей, которые будут помогать "БАРСу-Белгород" и не оставят свои рабочие места, потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах", — отметил Гладков.

Он также уточнил, что кроме Руденко в "БАРС-Белгород" вступили два вице-губернатора региона — Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и пять чиновников его администрации. Аналогичное желание изъявил главный врач скорой помощи Алексей Жиров.

Напомним, 22 августа губернаторы Белгородской и Брянской области попросили у Владимира Путина денег на территориальную оборону.

29 августа в Белгородской области начали эвакуацию населения, а россиянам запрещали въезжать в села.