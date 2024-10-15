Чиновники йдуть воювати: у Бєлгородській області великі кадрові проблеми, — губернатор

В'ячеслав Гладков сподівається домовитися з Міністерством оборони РФ про ротації, але насамперед для чиновників свого регіону.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про дефіцит кадрів у регіоні через те, що чиновників масово призивають на війну з Україною. Про це Гладков повідомив на своїй сторінці "Вконтакте".

Зокрема Гладков навів приклад першої жінки, яка долучилася до добровольчого загону "БАРС-Бєлгород", — Галини Руденко, яка до цього була главою Красногвардійського району Бєлгородської області.

"Звичайно, я розумію, що вона інакше вчинити і не могла. Хоча для мене це — великі кадрові проблеми", — написав Гладков.

За його словами, дефіцит у кадрах присутній в усіх сферах, тому йому б хотілося домовитися з Міністерством оборони РФ про ротації.

"Сподіваюся, що ми домовимося з Міноборони РФ про поетапну ротацію, насамперед, керівників, які допомагатимуть "БАРСу-Бєлгород" і не залишать свої робочі місця, тому що кадрова проблема, ще раз повторюся, є у всіх сферах", — зазначив Гладков.

Він також уточнив, що, окрім Руденка, до "БАРС-Бєлгород" вступили два віце-губернатори регіону — Рустем Зайнуллін і Олександр Лоренц, а також голова Губкінського міськраю Михайло Лобазнов і п'ять чиновників його адміністрації. Аналогічне бажання виявив головний лікар швидкої допомоги Олексій Жиров.

Нагадаємо, 22 серпня губернатори Бєлгородської та Брянської областей попросили у Володимира Путіна грошей на територіальну оборону.

29 серпня в Бєлгородській області почали евакуацію населення, а росіянам забороняли в'їжджати в села.