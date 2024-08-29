У Бєлгородській області почали евакуацію населення: росіянам забороняють в'їжджати у села

За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, мешканцям, які мають прописку у населених пунктах, звідки відселяють людей, виплатять по 165 тисяч рублів.

Related video

У Бєлгородській області РФ почали евакуацію населення та забороняють росіянам в'їжджати у деякі населені пункти регіону. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У зв'язку з напруженою оперативною обстановкою ухвалили рішення про відселення мешканців сіл Пороз і Дронівка Грайворонського округу, села Старий Хутір і хутора Павлівка Валуйського міського округу. Закрили в'їзд у село В'язове Красноярузького району", — написав Гладков.

Він уточнив, що на в'їзді до В'язового встановлюють блокпости, тому потрапити в цей населений пункт можна буде тільки з дозволу адміністрації.

Місце розташування села В'язове Фото: соцмережі

"На жаль, обстановка, повторюся ще раз, залишається напруженою: багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення", — зазначив Гладков.

Губернатор Бєлгородщини також повідомив, що мешканцям, які прописані у цих населених пунктах, виплатять по 165 тисяч рублів.

Нагадаємо, 27 серпня Збройні сили України здійснили спробу прориву кордону з Бєлгородською областю РФ.

28 серпня військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що військові з підрозділу "Арей" "Української добровольчої армії" (УДА) провели рейд у Бєлгородську область РФ.