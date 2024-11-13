"Створює логістичні проблеми": ЗСУ вдарили по нафтобазі у Бєлгородській області, — Генштаб

Атаку на цю нафтобазу підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Результати атаки дронів наразі уточнюються.

Сили оборони України у ніч з 11 на 12 листопада уразили російський склад паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 12 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що результати бойової роботи наразі уточнюються, але, за попередньою інформацією, на території об'єкта виникла пожежа.

"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал", — наголосили в Генштабі.

Водночас уночі 12 листопада губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтверджував інформацію про атаку безпілотників по нафтобазі на території Старооскільського міського округу.

"Внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували загоряння", — написав Гладков.

Нагадаємо, 5 листопада у Бєлгороді дрон "влетів" у багатоповерховий житловий будинок.

15 жовтня В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області великі кадрові проблеми через те, що чиновники йдуть воювати.