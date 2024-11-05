У Бєлгороді дрон "влетів" у багатоповерховий житловий будинок: влада звинувачує ЗСУ (відео)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, рятувальні служби продовжують боротися із загорянням, а постраждалого чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням ноги.

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У Бєлгороді дрон влетів у багатоповерхову будівлю, що в результаті призвело до пожежі. Попередньо постраждав один місцевий житель. Про це повідомив губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Стався інцидент, за даними російського медіа "Жесть Белгород", на вулиці Каштанова і очевидці поділилися, що безпілотник врізався в житловий будинок. У мережі також з'явилися кадри того, як дрон летить у напрямку будівлі, після чого помітний величезний вогняний спалах. Почалася сильна пожежа.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також написав, що безпілотник атакував багатоквартирний будинок, і в усьому він звинуватив українську сторону.

"За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Бригада швидкої допомоги доставляє чоловіка з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням ноги в міську лікарню №2 м. Бєлгорода", — написав В'ячеслав Гладков.

У Бєлгороді повідомили про постраждалого після атаки БПЛА Фото: В'ячеслаd Гладков / Telegram БПЛА міг атакувати житловий будинок у Бєлгороді Фото: В'ячеслаd Гладков / Telegram

Окремо він додав, що в постраждалому будинку загорілися 3 квартири, і рятувальні служби займаються ліквідацією вогнищ загоряння. Інформація про інші наслідки уточнюється.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що в РФ ставлять знаки, що попереджають про загрозу БПЛА. У селі Нікольське Бєлгородської області Росії встановлено спеціальні знаки, що попереджають про можливі появи БПЛА. Якщо водій буде швидким, є ймовірність, що дрон його не наздожене.