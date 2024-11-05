В Белгороде дрон "влетел" в многоэтажный жилой дом: власти обвиняют ВСУ (видео)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, спасательные службы продолжают бороться с возгоранием, а пострадавшего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

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В Белгороде дрон влетел в многоэтажное здание, что в результате привело к пожару. Предварительное пострадал один местный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Произошел инцидент, по данным российского медиа "Жесть Белгород" на улице Каштановая и очевидцы поделились, что беспилотник врезался в жилой дом. В сети также появились кадры того, как дрон летит в направлении здания, после чего заметна огромная огненная вспышка. Начался сильный пожар.

Позже губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков также написал, что беспилотник атаковал многоквартирный дом и во всем он обвинил украинскую сторону.

"По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал Вячеслав Гладков.

В Белгороде сообщили о пострадавшем после атаки БПЛА Фото: Вячеслав Гладков / Telegram БПЛА мог атаковать жилой дом в Белгороде Фото: Вячеслав Гладков / Telegram

Отдельно он добавил, что в пострадавшем доме загорелись 3 квартиры и спасательные службы занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация о других последствиях уточняется.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что в РФ ставят знаки, предупреждающие об угрозе БПЛА. В селе Никольское Белгородской области России установлены специальные знаки, предупреждающие о возможных появлениях БПЛА. Если водитель будет быстрым, есть вероятность, что дрон его не догонит.