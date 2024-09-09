"Если поднажать, то можно удрать": в РФ ставят знаки, предупреждающие об угрозе БПЛА
В селе Никольское Белгородской области России установлены специальные знаки, предупреждающие о возможных появлениях БПЛА. Если водитель будет быстрым, есть вероятность, что дрон его не догонит.
В деревне Никольское Белгородской области установлены знаки, предупреждающие водителей об угрозе беспилотников. Соответствующим видео, которое появилось в российских Telegram-каналах, поделился советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.
"До Белгорода 20 километров, до Харькова 50 километров. До границы с Украиной немного", — говорит голос за кадром, приближаясь к желтому, т.е. по правилам дорожного движения "временному" знаку, стоящему на обочине дороги.
На знаке нарисован объект, отдаленно напоминающий дрон, а надпись гласит "Внимание водитель! Опасность БПЛА".
Впрочем, голос за кадром утверждает, что беспилотники, "беспокоящие" водителей в Никольском, "медленные".
"Какие-то они другие", — уверяет он.
Также он заметил, что если сидящий за рулем человек "поднажмет" на газ, то в таком случае он, не исключено, сможет удрать от украинского дрона.
"А так, тревожно. Хорошо", — прокомментировал в свою очередь данное видео Петр Андрющенко.
Отметим, как пишут местные СМИ, дорожные знаки "Опасность БПЛА" были установлены в Шебекинском округе Белгородской области еще в мае.
Россияне возмущались, что они 24 года платили налоги, чтобы установить там ПВО, а вместо них установили дорожные знаки.
Напомним, в конце августа в Белгородской области РФ начали эвакуацию населения. Было решено отселить жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа и закрыли на въезд село Вязовое Красноярузского района.
Территорию Белгородской области неоднократно атаковали дроны. Удары происходят по военной технике и местам расположения вооруженных сил Российской Федерации. Также БПЛА атакуют склады боеприпасов, которые расположены на территории региона, и другие военные объекты государства-агрессора.