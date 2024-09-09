"Якщо піднатиснути, то можна втекти": у РФ ставлять знаки, що попереджають про загрозу БПЛА

У селі Нікольське Бєлгородської області Росії встановлено спеціальні знаки, що попереджають про можливі появи БПЛА. Якщо водій буде швидким, є ймовірність, що дрон його не наздожене.

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У селі Нікольське Бєлгородської області встановлено знаки, що попереджають водіїв про загрозу безпілотників. Відповідним відео, яке з'явилося в російських Telegram-каналах, поділився радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"До Бєлгорода 20 кілометрів, до Харкова 50 кілометрів. До кордону з Україною небагато", — говорить голос за кадром, наближаючись до жовтого, тобто за правилами дорожнього руху "тимчасового" знака, що стоїть на узбіччі дороги.

На знаку намальовано об'єкт, що віддалено нагадує дрон, а напис свідчить "Увага водій! Небезпека БПЛА".

Утім, голос за кадром стверджує, що безпілотники, які "турбують" водіїв у Нікольському, "повільні".

"Якісь вони інші", — запевняє він.

Також він зауважив, що якщо людина, яка сидить за кермом, "натисне" на газ, то в такому разі вона, не виключено, зможе втекти від українського дрона.

"А так, тривожно. Добре", — прокоментував зі свого боку це відео Петро Андрющенко.

Зазначимо, як пишуть місцеві ЗМІ, дорожні знаки "Небезпека БПЛА" були встановлені в Шебекинському окрузі Бєлгородської області ще в травні.

Росіяни обурювалися, що вони 24 роки платили податки, щоб встановити там ППО, а замість них встановили дорожні знаки.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Бєлгородській області РФ почали евакуацію населення. Було вирішено відселити жителів сіл Пороз і Дронівка Грайворонського округу, села Старий Хутір і хутора Павлівка Валуйського міського округу, а також закрили на в'їзд село В'язове Красноярузького району.

Територію Бєлгородської області неодноразово атакували дрони. Удари відбуваються по військовій техніці та місцях розташування збройних сил Російської Федерації. Також БПЛА атакують склади боєприпасів, які розташовані на території регіону, та інші військові об'єкти держави-агресора.