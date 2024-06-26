У Бєлгородській області дрон знищив базу ЗС РФ у будівлі школи, — росЗМІ (відео)

За словами журналістів, унаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один військовослужбовець РФ, ще один постраждав.

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25 червня безпілотник атакував будівлю школи в Бєлгородській області РФ, у якій базувалися російські військові. Про це повідомило російські медіа ASTRA.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрон-камікадзе здетонував у школі в селі Мощене Яковлевського міського округу — за 25 км від кордону з Україною. Заклад давно не функціонує за призначенням.

"У селі Мощене внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи", — написав він.

Джерела повідомили журналістам, що внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один військовослужбовець, ще один постраждав. Крім того, через приліт, пожежу і можливу подальшу детонацію з найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб.

Удар по Бєлгородській області

Раніше повідомлялося, що РФ доведеться запрошувати нових інструкторів з Ірану. Унаслідок удару по навчальному центру в Краснодарському краї Росія втратила не тільки самі БПЛА, а й інструкторів. Експерт Анатолій Храпчинський припустив, що тепер відновлення навчань залежатиме від Ірану.

Також у ЗСУ прокоментували удар по навчальному центру в Єйську. У ВМС порівняли атаку з убивством лучника. У командуванні припускають, що Росія тепер матиме "деякі складнощі" з операторами БПЛА.