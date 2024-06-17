Димить та іскрить: на Бєлгородщині спалахнув склад окупантів (відео)

У місцевому МНС повідомили, що спалахнув електричний щиток. Українські телеграм-канали пишуть, що зайнявся склад БК росіян.

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В місті Бєлгород в Росії 17 червня зранку виникла пожежа на місцевому складі. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Жесть Белгород".

"У районі ринку на Чичеріна піднімається густий стовп диму. На місці займання працюють спецслужби. За попередніми даними, спалахнув склад", — йдеться в повідомленні.

Згодом у місцевій групі повідомили з посиланням на МНС, що це зайнявся електричний щиток.

"О 09 годині 59 хвилин надійшло повідомлення про пожежу в електричному щитку, — повідомили у МНС", — проінформували в телеграм-каналі.

Повідомлення про займання електричного щитка викликало недовіру в місцевих жителів.

Між тим, українські телеграм-канали повідомляють, що пожежа сталася на складі БК російських окупантів після "прильоту".

Нагадаємо, що в Росії в ніч проти 17 червня в Липецькій області щось вибухало і горіло. Невідомі дрони атакували місцевий тракторний завод. Крім тракторного заводу вибухи чули в районі місцевого машинобудівного заводу.

Також 15 червня повідомлялося, що у Саратові стався вибух на місцевому газосховищі. Після цього в небо здійнявся вогонь, який було видно за кілька кілометрів від місця події.