Вогонь можна побачити за кілька кілометрів: під Саратовим в РФ вибухнуло газосховище (відео)

Місцева влада повідомила, що через аномальну спеку сталася росгерметизація труб.

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В Саратові в Росії стався вибух на місцевому газосховищі. Після цього в небо здійнявся вогонь, який видно за кілька кілометрів від місця події. Про вибух і пожежу на газосховищі повідомляють в місцевому пабліку "Саратов. Жесть".

"Вибух на газосховищі за Єлшанкою", — йдеться в повідоменні.

Паблік оприлюднив фото та відео пожежі. Місцеві жителі повідомили про вибух і густий дим над населеним пунктом.

Зазначається, що газосховище розташоване в Татищевському районі Саратова. Про постраждалих та загиблих поки інформації немає. Також невідомо, що стало причиною вибуху. Місцеві жителі припустили, що він міг статися через зношеність труб. На місці працюють оперативні служби.

Місцева влада згодом повідомила, що займання сталося через аномальну спеку.

"На газопроводі в районі Сторожівки, за попередньою інформацією, через аномальну спеку відбулася розгерметизація, внаслідок чого спостерігається горіння. Зараз екстрені служби разом із фахівцями працюють на місці. Газопровід перекрито", — повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Видання Mash пише, що 16 травня територію Столипінського індустріального парку розчищали від залишків споруд та дерев. Робітники казали, що у повітрі стояв запах газу. Прибирання на ділянці призупинили. Місце витоку знайшли та залатали.

Нагадаємо, що на Київщині на четверту добу рятувальники змогли загасити пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок масованої атаки ЗС РФ на столицю України та Київську область. До гасіння вогню залучали навіть пожежні потяги.

14 червня повідомлялося, що БпЛА вдарили по нафтобазі у Воронезькій області РФ. Резервуари з паливом не витримали удару. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, пожежі на нафтобазі не виникло. Про атаку безпілотників також повідомила влада Курської області.