Огонь можно увидеть за несколько километров: под Саратовом в РФ взорвалось газохранилище (видео)

Местные власти сообщили, что из-за аномальной жары произошла росгерметизация труб.

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В Саратове в России произошел взрыв на местном газохранилище. После этого в небо поднялся огонь, который видно за несколько километров от места происшествия. О взрыве и пожаре на газохранилище сообщают в местном паблике "Саратов. Жесть".

"Взрыв на газохранилище за Елшанкой", — говорится в сообщении.

Паблик обнародовал фото и видео пожара. Местные жители сообщили о взрыве и густом дыме над населенным пунктом.

Отмечается, что газохранилище расположено в Татищевском районе Саратова. О пострадавших и погибших пока информации нет. Также неизвестно, что стало причиной взрыва. Местные жители предположили, что он мог произойти из-за изношенности труб. На месте работают оперативные службы.

Местные власти впоследствии сообщили, что возгорание произошло из-за аномальной жары.

"На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, в результате чего наблюдается горение. Сейчас экстренные службы вместе со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт", — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Издание Mash пишет, что 16 мая территорию Столыпинского индустриального парка расчищали от остатков сооружений и деревьев. Рабочие говорили, что в воздухе стоял запах газа. Уборку на участке приостановили. Место утечки нашли и залатали.

Напомним, что на Киевщине на четвертые сутки спасатели смогли потушить пожар на промышленном предприятии, который возник в результате массированной атаки ВС РФ на столицу Украины и Киевскую область. К тушению огня привлекали даже пожарные поезда.

14 июня сообщалось, что БпЛА ударили по нефтебазе в Воронежской области РФ. Резервуары с топливом не выдержали удара. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, пожара на нефтебазе не возникло. Об атаке беспилотников также сообщили власти Курской области.