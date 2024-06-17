Дрони атакували Липецький тракторний завод: місцеві чули вибухи і стрілянину (фото)

Крім тракторного заводу вибухи чули в районі місцевого машинобудівного заводу. Губернатор області заявив, що всі безпілотники були "приземлені".

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В Росії в ніч проти 17 червня було неспокійно в Липецькій області. Невідомі дрони атакували місцевий тракторний завод. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Спочатку чиновник проінформував про запровадження повітряної тривоги в регіоні. Далі повідомив про БпЛА над Липецьком та в Липецькому та Хлевенському районах.

Згодом чиновник написав, що над промисловою зоною Липецька "приземлені" 4 українські безпілотники. Жертв, за словами губернатора, немає.

Атака на Липецьк

Слово "приземлені", яке вживає губернатор Артамонов, означає, що безпілотники були збиті з курсу засобами радіоелектронної боротьби.

При цьому місцеві користувачі соцмереж на початку четвертої ночі за місцевим часом повідомляли про вибухи, стрілянину ППО та дим в районі Липецького тракторного заводу. Також місцеві жителі писали про вибухи в районі Липецького машинобудівного заводу.

Нагадаємо, що 14 червня повідомлялося, що в Росії після атаки невідомих БпЛА на військовий аеродром в Морозовську кудись зникли п'ять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Також 14 червня в Міноборони Росії заявили про "терористичну атаку" з боку України. Вночі територію Росії нібито атакували понад 80 безпілотників.