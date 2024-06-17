Дроны атаковали Липецкий тракторный завод: местные слышали взрывы и стрельбу (фото)

Кроме тракторного завода взрывы слышали в районе местного машиностроительного завода. Губернатор области заявил, что все беспилотники были "приземлены".

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В России в ночь на 17 июня было неспокойно в Липецкой области. Неизвестные дроны атаковали местный тракторный завод. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сначала чиновник проинформировал о введении воздушной тревоги в регионе. Далее сообщил о БпЛА над Липецком и в Липецком и Хлевенском районах.

Впоследствии чиновник написал, что над промышленной зоной Липецка "приземлены" 4 украинских беспилотника. Жертв, по словам губернатора, нет.

Атака на Липецк

Слово "приземлены", которое употребляет губернатор Артамонов, означает, что беспилотники были сбиты с курса средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом местные пользователи соцсетей в начале четвертого ночи по местному времени сообщали о взрывах, стрельбе ПВО и дыме в районе Липецкого тракторного завода. Также местные жители писали о взрывах в районе Липецкого машиностроительного завода.

Напомним, что 14 июня сообщалось, что в России после атаки неизвестных БпЛА на военный аэродром в Морозовске куда-то исчезли пять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 .

Также 14 июня в Минобороны России заявили о "террористической атаке" со стороны Украины. Ночью территорию России якобы атаковали более 80 беспилотников .