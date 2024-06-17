Дымит и искрит: на Белгородщине вспыхнул склад оккупантов (видео)

В местном МЧС сообщили, что вспыхнул электрический щиток. Украинские телеграм-каналы пишут, что загорелся склад БК россиян.

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В городе Белгород в России 17 июня утром утром возник пожар на местном складе. Об этом сообщают в телеграм-канале "Жесть Белгород".

"В районе рынка на Чичерина поднимается густой столб дыма. На месте возгорания работают спецслужбы. По предварительным данным, вспыхнул склад", — говорится в сообщении.

Впоследствии в местной группе сообщили со ссылкой на МЧС, что это загорелся электрический щиток.

"В 09 часов 59 минут поступило сообщение о пожаре в электрическом щитке, — сообщили в МЧС", — проинформировали в телеграм-канале.

Сообщение о возгорании электрического щитка вызвало недоверие у местных жителей.

Между тем, украинские телеграм-каналы сообщают, что пожар произошел на складе БК российских оккупантов после "прилета".

Напомним, что в России в ночь на 17 июня в Липецкой области что-то взрывалось и горело. Неизвестные дроны атаковали местный тракторный завод. Кроме тракторного завода взрывы слышали в районе местного машиностроительного завода.

Также 15 июня сообщалось, что в Саратове произошел взрыв на местном газохранилище. После этого в небо поднялся огонь, который был виден за несколько километров от места происшествия.