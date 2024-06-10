ВСУ ударили по командному пункту ВС РФ под Белгородом, исчезли офицеры, — соцсети (фото)

В результате попадания неустановленного средства поражения разрушилась секция базы, где скрывались российские офицеры, написали в соцсетях. О попадании молчит местный губернатор и Минобороны РФ.

Related video

В ночь на 9 июня состоялся удар ВСУ по командному пункту ВС РФ, расположенному в Белгородской области неподалеку от села Шебекино. На месте удара остались руины, в то время как губернатор Вячеслав Гладков замалчивает попадание. О деталях атаки Сил обороны по военному объекту ВС РФ рассказали в Telegram-канале "Досье шпиона".

В заметке, опубликованной в 18:12 10 июня, говорится о событиях, которые произошли в ночь на 9 июня. Автор написал, что украинские военные нанесли ракетный удар по дому на территории базы отдыха "Нежеголь" возле города Шебекино. Именно здесь якобы базировался командный пункт 6 армии, которая ведет наступление на Волчанск на Харьковщине. В результате прилета есть пострадавшие, в частности — восемь офицеров ВС РФ пропали без вести, говорится в сообщении. Также отмечается, что 6 армия — это в/ч 31807 из Ленинградской области РФ, командование которой не прислушалось к предупреждениям об угрозе.

Удары по РФ — детали о прилете Белгородской области 9 июня Фото: Скриншот

Также опубликована фотография, сделанная на месте возможного прилета. На фотографии — пятиэтажное здание, построенное из красного кирпича. Одна секция дома полностью разрушена — от первого до последнего этажа. Заметны серьезные повреждения крыши.

Удары по РФ — последствия прилета по "Нежеголь" в Белгородской области 9 июня Фото: Telegram

Отметим, "Нежеголь" — объект, расположенный в 7 км от российско-украинской границы в Белгородской области. Расстояние от подконтрольной Украине территории — около 13 км. Google maps показывает, что в "Нежеголе" действительно есть многоэтажные дома из красного кирпича, похожие на место дислокации 6 армии ВС РФ, по которой прилетело 9 июня.

Удары по РФ — что такое база "Нежеголь" в Белгородской области Фото: Google Maps Удары по РФ — где расположена база "Нежеголь", где находились офицеры ВС РФ Фото: Google Maps

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков о событиях 9 июня не сообщал, хотя днем и предупреждал россиян об угрозе ракетного удара. Зато 10 июня он рассказал, что в районе "Нежеголь" есть проблемы с электроснабжением. В Минобороны РФ писали, что в тот день силы ПВО якобы подбили все беспилотники ВСУ, которые угрожали военным объектам.

Тем временем Фокус рассказал о других отработках Сил обороны. Например, 9 июня в ГУР Минобороны заявили, что добрались до самолета Су-57, который находился на аэродроме за почти 2 тыс. км от Украины. В ночь на 10 июня ВСУ попали по объектам в Джанкое. Российские власти заверили, что сбили почти десяток ракет ATACMS. В то же время спутниковые фото показывают разрушения в точке, где могла стоять мощная радиолокационная станция.

Напоминаем, 10 июня журналисты The Guardian рассказали о ситуации в Волчанске, где происходят уличные бои. Ранее издание Economist рассказало, какие последствия применения ракет ATACMS для российской армии.