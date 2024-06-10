В Белгородской области подорвались на мине 3 оккупанта и оператор "Россия 24"

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что все четверо получили ранения различной степени тяжести. Двух пришлось отправить в больницу.

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В городе Шебекино Белгородской области РФ на мине подорвались три бойца "самообороны", а также оператор пропагандистского "Россия 24". Об этом сообщил у себя в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, оператор "Россия 24" был доставлен в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. У него зафиксированы осколочные ранения рюшной полости и левого плеча.

"Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 города Белгорода. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно", — написал Гладков.

Шебекино на карте Фото: Google Maps

Напомним, 9 июня СМИ сообщали, что украинский самолет впервые ударил по цели на территории России. Украинская авиация нанесла удар по цели на Белгородщине. Как сообщают журналисты со ссылкой на источник в ВСУ, был обстрелян командный узел.

Также 6 июня стало известно, что в Белгородской области БПЛА попал в административное здание и сдетонировал. Тогда Гладков заявил, что под дроновой атакой также были три населенных пункта. В одном из поселков повреждена линия электропередач.