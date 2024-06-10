У Бєлгородській області підірвалися на міні 3 окупанти й оператор "Росія 24"

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що всі четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двох довелося відправити в лікарню.

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У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ на міні підірвалися троє бійців "самооборони", а також оператор пропагандистського "Росія 24". Про це повідомив у себе в Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, оператора "Росія 24" доправили в Шебекинську ЦРЛ у важкому стані. У нього зафіксовано осколкові поранення брюшної порожнини і лівого плеча.

"Одного чоловіка з пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні № 2 міста Бєлгорода. Двом бійцям надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно", — написав Гладков.

Шебекіно на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, 9 червня ЗМІ повідомляли, що український літак уперше вдарив по цілі на території Росії. Українська авіація завдала удару по цілі на Бєлгородщині. Як повідомляють журналісти з посиланням на джерело в ЗСУ, був обстріляний командний вузол.

Також 6 червня стало відомо, що в Бєлгородській області БПЛА влучив в адміністративну будівлю і здетонував. Тоді Гладков заявив, що під дроновою атакою також були три населені пункти. В одному із селищ пошкоджено лінію електропередач.