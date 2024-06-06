У Бєлгородській області БПЛА влучив в адмінбудівлю і здетонував: постраждав чиновник

Губернатор області Гладков заявив, що під дроновою атакою також були три населені пункти. В одному із селищ пошкоджена лінія електропередач.

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У четвер, 6 червня, дрон-камікадзе атакував будівлю адміністрації Грайворона Бєлгородської області Російської Федерації. Про інцидент повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков в Telegram.

За його словами, безпілотник влучив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу і здетонував у внутрішньому дворі.

"Постраждав співробітник адміністрації Максим Михайлович Моїсеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу", — написав Гладков.

Він додав, що внаслідок атаки дрона у будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, два автомобілі посічено осколками.

Пізніше Гладков заявив, що кількість постраждалих збільшилася до двох. До лікарні самостійно звернулася ще одна постраждала. У жінки закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

Губернатор Бєлгородської області стверджує, що одразу три населені пункти регіону нібито зазнали атак з боку ЗСУ. Пошкоджені чотири будинки.

У селищі Прилісся пошкоджено лінію електропередач. Місцеві мешканці тимчасово залишилися без світла.

Нагадаємо, 3 червня українські війська за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS завдали удару по російських ЗРК С-300 і С-400.

4 червня з'явилися супутникові знімки згорілих пускових установок та пошкодженого командного пункту ЗРК. Це був один із перших ударів HIMARS по російській території після того, як США дозволили Україні завдавати ударів для захисту Харківщини.