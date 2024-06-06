В Белгородской области БПЛА попал в админздание и сдетонировал: пострадал чиновник

Губернатор области Гладков заявил, что под дроновой атакой также были три населенных пункта. В одном из поселков повреждена линия электропередач.

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В четверг, 6 июня, дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворона Белгородской области Российской Федерации. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотник попал в здание администрации Грайворонского городского округа и сдетонировал во внутреннем дворе.

"Пострадал сотрудник администрации Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа", — написал Гладков.

Он добавил, что в результате атаки дрона в здании администрации и в котельной выбиты окна, два автомобиля посечены осколками.

Позже Гладков заявил, что количество пострадавших увеличилось до двух. В больницу самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая. У женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Губернатор Белгородской области утверждает, что сразу три населенных пункта региона якобы подверглись атакам со стороны ВСУ. Повреждены четыре дома.

В поселке Прилесье повреждена линия электропередач. Местные жители временно остались без света.

Напомним, 3 июня украинские войска с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS нанесли удар по российским ЗРК С-300 и С-400.

4 июня появились спутниковые снимки сгоревших пусковых установок и поврежденного командного пункта ЗРК. Это был один из первых ударов HIMARS по российской территории после того, как США разрешили Украине наносить удары для защиты Харьковщины.