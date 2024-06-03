Украинские HIMARS ударили по Белгородской области: уничтожены ЗРК С-400 (видео)

На опубликованных кадрах можно заметить уничтоженные системы ПВО противника, которые превратились в груду дымящегося металла.

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На территории Белгородской области 3 июня прогремели взрывы. По информации ведущих Telegram-канала "Досье Шпиона", украинские силы с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS нанесли удар по российским ЗРК С-300 и С-400.

На опубликованных кадрах видно последствия удара украинских ракет. Судя по всему по системам ПВО противника был нанесен максимальный точный удар, так как от установок осталась лишь груда дымящегося металлолома.

Также на ролике виден горящая установка, а из-за пожара в воздух поднимается столб густого дыма.

На момент публикации ни одна из противоборствующих сторон официально не подтвердила поражение комплексов С-300/С-400. Однако губернатор Белгородской области в соцсетях предупредил жителей региона о ракетном ударе.

Напомним, Силы обороны Украины атаковали место дислокации ВС РФ, в результате чего сгорело несколько единиц военной техники. Инцидент произошел 2 июня в Корочанском районе Белгородской области.