Поврежденный ударом HIMARS С-300/400 в Белгородской области показали на спутниковых снимках (фото)

По словам журналистов, это был один из первых ударов системой HIMARS по российской территории после того, как Вашингтон разрешил ВСУ таким образом защищать Харьковскую область.

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На спутниковом снимке высокого разрешения видны сгоревшие в Белгородской области пусковые установки и поврежденный командный пункт зенитного ракетного комплекса С-300/400. Украина нанесла этот удар в минувшие выходные. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это был один из первых ударов ракетами HIMARS по территории РФ после того, как Вашингтон разрешил Украине наносить такие удары для защиты Харьковской области.

Последствия удара HIMARS

По словам журналистов, снимки, сделанные из космоса 2 июня, подтвердили, что в воскресенье украинские силы нанесли удар по зданию ООО "Шебекинское деревообрабатывающее предприятие".

Авторы публикации нашли фотографию, сделанную российским военным Александром Ляминым в 2023 году на месте, куда пришелся удар.

Фото, опубликованное в соцсетях

На фото видны те же деревянные брусья, которые выпускало "Шебекинское деревообрабатывающее предприятие". На одном снимке, который Лямин опубликовал в соцсетях, он позирует с автоматом в траншее, стены которой уложены такими же брусьями.

Напомним, что 4 июня сообщалось, что оккупанты в Крыму "спрятали" установки С-300 в частном секторе, чем вызвали панику владельцев домов.

Также сообщалось, что в сводке аналитического центра "Институт изучения войны" отмечалось, что в последнее время пропагандисты РФ все чаще заявляют, что ВСУ применяют для ударов по Белгородской области РСЗО HIMARS.