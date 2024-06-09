Український літак уперше вдарив по цілі на території Росії, — Sky News

Українська авіація завдала удару по цілі на Бєлгородщині. Як повідомляють журналісти з посиланням на джерело в ЗСУ, було обстріляно командний вузол.

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Український військовий літак уперше зробив постріл по цілі на території Росії. Про це пише Sky News з посиланням на неназване військове джерело в українській армії.

Джерело повідомило, що в неділю, 9 червня, в районі російського Бєлгорода було обстріляно "командний вузол ЗС РФ".

"Хоча оцінка збитку все ще проводиться, це підтверджено як пряме попадання. Це перший боєприпас ЗСУ, доставлений повітрям по цілі на території Росії", — розповіло джерело на умовах анонімності.

Водночас невідомо, зазначають Sky News, який саме тип боєприпасу використовувався під час удару, зокрема, чи була це західна зброя. Деякі західні країни, зокрема США, заявили, що українським збройним силам дозволено використовувати передану союзниками зброю для нанесення ударів по військових об'єктах на території Росії, звідки російські війська здійснюють напади на Україну. Крім того, американські боєприпаси можуть бути використані для ударів по російській території для захисту Харкова.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про атаки безпілотників і ракетну небезпеку. Крім того, за його інформацією, у Борисівському районі троє бійців місцевої самооборони дістали поранення під час атаки українського БПЛА.

Нагадаємо, що на території аеродрому "Ахтубинськ" Астраханської області Росії вперше за час повномасштабної війни вдалося вразити багатоцільовий винищувач Су-57. Ціль перебувала за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.