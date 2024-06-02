Франція і Велика Британія могли дозволити бити по аеродромах Курська і Бєлгорода: деталі

Неназваний офіцер Повітряних сил ЗСУ впевнений, що Україні дозволено застосувати Storm Shadow і SCALP по російській території. Офіційних прямих підтверджень такого дозволу від західних урядів не надійшло.

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Україна може вдарити західними авіаційними високоточними ракетами по військових об'єктах ЗС РФ у Курській та Бєлгородській областях. Про це свідчать деякі заяви політиків Франції та Великої Британії, у яких вони говорять про право українців на самозахист. Про скасування заборони бити по російській території західною зброєю розповіли на порталі BBC.

Журналісти порталу навели низку заяв західних політиків та президента України Володимира Зеленського, які озвучувались під час дискусії про заборону стріляти західними засобами ураження по російській території. Серед іншого навели слова Зеленського про те, що ЗС РФ зосереджують сили для нового наступу на відстані 90 км від кордону. Також згадали коментарі лідерів Франції та Великої Британії, які начебто "прямо не обмежили" використання ракет Storm Shadow і SCALP. При цьому французький президент Емманюель Макрон підтвердив право України "нейтралізувати" військові об'єкти, з яких атакують Україну. З низки цих тверджень один з офіцерів Повітряних сил ЗСУ зробив висновок, що Силам оборони дозволяється стріляти по базах ворога у Бєлгородській та Курській областях РФ. Імені цього офіцера BBC не повідомляє.

"За його словами, тепер Україна може завдавати удари по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною", — навели журналісти слова анонімного співрозмовника.

Удари по РФ - коментаря неназваного українського офіцера Фото: Скриншот

Слова українського офіцера ПС ЗСУ означають, що ракетами західного виробництва Україна зможе дотягнутись до військового аеродрому "Халіне" під Курськом, розташованим на відстані 100 км від кордону. Також у межах досяжності можуть опинитись полігони ЗС РФ у Бєлгородській області і, можливо, новий військовий аеродром біля села Олексіївка (за 75 км). Водночас карта військових об'єктів ЗС РФ на порталі військових аналітиків GFSIS показує, що за межами досяжності цієї зброї залишаються десятки російських цілей.

Удари по РФ - які військові аеродроми дістане західна зброя під Курськом та Бєлгородом

Удари по РФ — деталі

На порталі Bild створили інфографіку з можливостями ЗСУ щодо використання західної зброї після першого етапу скасування заборони. Інфографіка показує, що, наприклад, повноцінне застосування Storm Shadow/SCALP дає можливість дістати майже до аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ.

Удари по РФ - куди дістане західна зброя Фото: Bild

Зазначимо, протягом останніх двох тижнів травня 11 країн-партнерів України дозволили бити своєю зброєю по території РФ. Деякі з них про це говорили прямо — наприклад, політики Швеції. Інші, наприклад, Франція, допускали можливість ударів і право на самозахист.

31 травня з'явились два повідомлення щодо позиції США та Німеччини. У західних ЗМІ розповіли, що уряд президента Джо Байдена частково скасував заборону на застосування американської зброї для ударів по російських областях. Водночас є обмеження: дозволяється застосовувати, наприклад, РСЗВ HIMARS, але не можна — далекобійні ракети ATACMS. Аналогічний дозвіл озвучили у Німеччині, але дозволено використовувати лише САУ та РСЗВ, здатні бити на відстань до 100 км.

Нагадуємо, в ніч на 1 червня ЗС РФ запустили по Україні більш як 50 ракет різного типу, які пошкодили дві ГЕС та дві ТЕС. Раніше росіяни з Бєлгородської області вдарили по Харкову й убили у ТЦ "Епіцентр" майже 20 українців.