Франция и Великобритания могли разрешить бить по аэродромам Курска и Белгорода: детали

Неназванный офицер Воздушных сил ВСУ уверен, что Украине разрешено применить Storm Shadow и SCALP по российской территории. Официальных прямых подтверждений такого разрешения от западных правительств не поступило.

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Украина может ударить западными авиационными высокоточными ракетами по военным объектам ВС РФ в Курской и Белгородской областях. Об этом свидетельствуют некоторые заявления политиков Франции и Великобритании, в которых они говорят о праве украинцев на самозащиту. Об отмене запрета бить по российской территории западным оружием рассказали на портале BBC.

Журналисты портала привели ряд заявлений западных политиков и президента Украины Владимира Зеленского, которые озвучивались во время дискуссии о запрете стрелять западными средствами поражения по российской территории. Среди прочего привели слова Зеленского о том, что ВС РФ сосредотачивают силы для нового наступления на расстоянии 90 км от границы. Также вспомнили комментарии лидеров Франции и Великобритании, которые якобы "прямо не ограничили" использование ракет Storm Shadow и SCALP. При этом французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил право Украины "нейтрализовать" военные объекты, с которых атакуют Украину. Из ряда этих утверждений один из офицеров Воздушных сил ВСУ сделал вывод, что Силам обороны разрешается стрелять по базам врага в Белгородской и Курской областях РФ. Имени этого офицера BBC не сообщает.

"По его словам, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной", — привели журналисты слова анонимного собеседника.

Удары по РФ — комментария неназванного украинского офицера Фото: Скриншот

Слова украинского офицера ВС ВСУ означают, что ракетами западного производства Украина сможет дотянуться до военного аэродрома "Халино" под Курском, расположенного на расстоянии 100 км от границы. Также в пределах досягаемости могут оказаться полигоны ВС РФ в Белгородской области и, возможно, новый военный аэродром возле села Алексеевка (в 75 км). В то же время карта военных объектов ВС РФ на портале военных аналитиков GFSIS показывает, что за пределами досягаемости этого оружия остаются десятки российских целей.

Удары по РФ — какие военные аэродромы получит западное оружие под Курском и Белгородом

Удары по РФ — детали

На портале Bild создали инфографику с возможностями ВСУ по использованию западного оружия после первого этапа отмены запрета. Инфографика показывает, что, например, полноценное применение Storm Shadow/SCALP дает возможность достать почти до аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ.

Удары по РФ — куда достанет западное оружие Фото: Bild

Отметим, в течение последних двух недель мая 11 стран-партнеров Украины разрешили бить своим оружием по территории РФ. Некоторые из них об этом говорили прямо — например, политики Швеции. Другие, например, Франция, допускали возможность ударов и право на самозащиту.

31 мая появились два сообщения о позиции США и Германии. В западных СМИ рассказали, что правительство президента Джо Байдена частично отменило запрет на применение американского оружия для ударов по российским областям. В то же время есть ограничения: разрешается применять, например, РСЗО HIMARS, но нельзя — дальнобойные ракеты ATACMS. Аналогичное разрешение озвучили в Германии, но разрешено использовать только САУ и РСЗО, способные бить на расстояние до 100 км.

Напоминаем, в ночь на 1 июня ВС РФ запустили по Украине более 50 ракет различного типа, которые повредили две ГЭС и две ТЭС. Ранее россияне из Белгородской области ударили по Харькову и убили в ТЦ "Эпицентр" почти 20 украинцев.