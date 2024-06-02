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Военный Фокус Российско-украинская война

Франция и Великобритания могли разрешить бить по аэродромам Курска и Белгорода: детали

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Фото: Повітряні сили України | Французские ракеты SCALP угрожают аэродромам РФ (иллюстративное фото)

Неназванный офицер Воздушных сил ВСУ уверен, что Украине разрешено применить Storm Shadow и SCALP по российской территории. Официальных прямых подтверждений такого разрешения от западных правительств не поступило.

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Украина может ударить западными авиационными высокоточными ракетами по военным объектам ВС РФ в Курской и Белгородской областях. Об этом свидетельствуют некоторые заявления политиков Франции и Великобритании, в которых они говорят о праве украинцев на самозащиту. Об отмене запрета бить по российской территории западным оружием рассказали на портале BBC.

Журналисты портала привели ряд заявлений западных политиков и президента Украины Владимира Зеленского, которые озвучивались во время дискуссии о запрете стрелять западными средствами поражения по российской территории. Среди прочего привели слова Зеленского о том, что ВС РФ сосредотачивают силы для нового наступления на расстоянии 90 км от границы. Также вспомнили комментарии лидеров Франции и Великобритании, которые якобы "прямо не ограничили" использование ракет Storm Shadow и SCALP. При этом французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил право Украины "нейтрализовать" военные объекты, с которых атакуют Украину. Из ряда этих утверждений один из офицеров Воздушных сил ВСУ сделал вывод, что Силам обороны разрешается стрелять по базам врага в Белгородской и Курской областях РФ. Имени этого офицера BBC не сообщает.

"По его словам, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной", — привели журналисты слова анонимного собеседника.

Удары по РФ, военные аэродромы, Курск, Белгород, западное оружие Fullscreen
Удары по РФ — комментария неназванного украинского офицера
Фото: Скриншот

Слова украинского офицера ВС ВСУ означают, что ракетами западного производства Украина сможет дотянуться до военного аэродрома "Халино" под Курском, расположенного на расстоянии 100 км от границы. Также в пределах досягаемости могут оказаться полигоны ВС РФ в Белгородской области и, возможно, новый военный аэродром возле села Алексеевка (в 75 км). В то же время карта военных объектов ВС РФ на портале военных аналитиков GFSIS показывает, что за пределами досягаемости этого оружия остаются десятки российских целей.

Удары по РФ, военные аэродромы, Курск, Белгород, западное оружие Fullscreen
Удары по РФ — какие военные аэродромы получит западное оружие под Курском и Белгородом

Удары по РФ — детали

На портале Bild создали инфографику с возможностями ВСУ по использованию западного оружия после первого этапа отмены запрета. Инфографика показывает, что, например, полноценное применение Storm Shadow/SCALP дает возможность достать почти до аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ.

Удары по РФ, военные аэродромы, Курск, Белгород, западное оружие Fullscreen
Удары по РФ — куда достанет западное оружие
Фото: Bild

Отметим, в течение последних двух недель мая 11 стран-партнеров Украины разрешили бить своим оружием по территории РФ. Некоторые из них об этом говорили прямо — например, политики Швеции. Другие, например, Франция, допускали возможность ударов и право на самозащиту.

31 мая появились два сообщения о позиции США и Германии. В западных СМИ рассказали, что правительство президента Джо Байдена частично отменило запрет на применение американского оружия для ударов по российским областям. В то же время есть ограничения: разрешается применять, например, РСЗО HIMARS, но нельзя — дальнобойные ракеты ATACMS. Аналогичное разрешение озвучили в Германии, но разрешено использовать только САУ и РСЗО, способные бить на расстояние до 100 км.

Напоминаем, в ночь на 1 июня ВС РФ запустили по Украине более 50 ракет различного типа, которые повредили две ГЭС и две ТЭС. Ранее россияне из Белгородской области ударили по Харькову и убили в ТЦ "Эпицентр" почти 20 украинцев.