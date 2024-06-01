Ночной обстрел Украины: в Минэнерго предупредили о возможных изменениях графиков отключения света

Накануне в "Укрэнерго" анонсировали возвращение к графикам отключения света из-за роста дефицита в энергосистеме Украины и выхода в плановый ремонт энергоблоков на АЭС. После ночной массированной атаки ВС РФ объемы ограничений для потребителей могут меняться.

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Вечером 1 июня во всех регионах Украины прогнозируется применение графиков отключения света для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В ведомстве напомнили, что, предварительно, графики ограничений будут применяться от 18:00 до 23:00 во всех регионах Украины.

"В связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут меняться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", — отметили в министерстве.

31 мая в НЭК "Укрэнерго" предупредили о возвращении с 1 июня графиков отключения света. Там отметили, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей кране — от 18:00 до 23:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваются", — добавили в компании.

Возвращение к графикам стабилизационных отключений подтвердили и в ДТЭК. При этом причиной ограничений назвали плановый ремонт блоков атомных станций.

"Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области: по указанию Укрэнерго, графики отключений будут действовать с 18:00 до 23:00", — отметили в компании. Также там добавили, что в Киеве выделенных "Укрэнерго" лимитов будет достаточно примерно на 77% потребностей столицы в часы, когда действуют графики.

Как известно, ночью 1 июня ВС РФ атаковали объекты энергетики. Под удар попала теплоэлектростанции ДТЭК в разных областях Украины. Также захватчики ударили ракетами по гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Известно о попадании в инфраструктуру рядом со станциями.

Кроме того, из-за ракетного удара российской армии по территории взрывы раздавались, среди прочего, в Запорожье и Виннице. ВС РФ атаковали энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.