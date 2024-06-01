Нічний обстріл України: у Міненерго попередили про можливі зміни графіків відключення світла

Напередодні в "Укренерго" анонсували повернення до графіків відключення світла через зростання дефіциту в енергосистемі України та вихід в плановий ремонт енергоблоків на АЕС. Після нічної масованої атаки ЗС РФ обсяги обмежень для споживачів можуть змінюватися.

Related video

Ввечері 1 червня у всіх регіонах України прогнозується застосування графіків відключення світла для побутових та промислових споживачів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

У відомстві нагадали, що, попередньо, графіки обмежень будуть застосовуватися від 18:00 до 23:00 у всіх регіонах України.

"У зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", — зауважили у міністерстві.

31 травня в НЕК "Укренерго" попередили про повернення з 1 червня графіків відключення світла. Там зазначили, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для побутових і промислових споживачів будуть діяти по всій крані — від 18:00 до 23:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються", — додали у компанії.

Повернення до графіків стабілізаційних відключень підтвердили і в ДТЕК. При цьому причиною обмежень назвали плановий ремонт блоків атомних станцій.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть від 18:00 до 23:00", — наголосили у компанії. Також там додали, що в Києві виділених "Укренерго" лімітів буде достатньо приблизно на 77% потреб столиці в години, коли діють графіки.

Як відомо, вночі 1 червня ЗС РФ атакували об'єкти енергетики. Під удар потрапила теплоелектростанції ДТЕК в різних областях України. Також загарбники вдарили ракетами по гідроелектростанції "Укргідроенерго". Відомо про влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

Крім того, через ракетний удар російської армії по території вибухи лунали, серед іншого, в Запоріжжі та Вінниці. ЗС РФ атакували енергооб'єкти в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях.