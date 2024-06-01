Били ракетами і дронами: ЗС РФ атакували енергооб'єкти в кількох областях України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що були атаковані енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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Російські війська в ніч на 1 червня провели масову повітряну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Про це у себе в Facebook написав міністр енергетики Герман Галущенко.

Він заявив, що були атаковані енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", — зазначив він.

Герман Галущенко про атаку ЗС РФ на інфраструктуру Фото: Скриншот

Атака БПЛА

Про атаку перших ворожих безпілотників Повітряні сили України попередили ще о 21:41 вечора. Тоді окупанти запустили ударні дрони в бік Запоріжжя. Пізніше БПЛА були помічені також у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. О 23:154 ЗСУ зафіксували дрони, які рухалися в бік Одеської області. Потім безпілотники вирушили в бік Київської та Черкаської областей.

Повітряна тривога в Україні

Близько 2 години ночі дрони вже помітили в південній і східній частині Вінницької області, а також у північній частині Хмельницької області та в західній частині Житомирської області.

Зазначимо, що, згідно з даними ЗСУ, частина безпілотників полетіла в бік західних регіонів. Водночас о 3 годині ночі 1 червня дрони одночасно помітили також у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

О 04:58 ранку Повітряні сили повідомили, що БПЛА літають над Дніпропетровською, Полтавською та Кіровоградською областями.

Атака ракетами

Одночасно з БПЛА росіяни атакували українську інфраструктуру ракетами. Так, ще о 01:41 ночі ЗСУ попередили про зліт з аеродромів "Оленя" та "Енгельс" ворожих бомбардувальників Ту-95МС у бік пускових рубежів. О 02:19 ночі було оголошено ракетну небезпеку по всій території України.

Про перші ракети на території Сумської області в ЗСУ заявили вже о 03:29 ночі. Пізніше стало відомо про ракети, які залетіли на територію України через Чернігівську область. Водночас ракети були помічені на кордоні Миколаївської та Одеської областей.

Пізніше ракети були помічені в Київській, а потім — в Одеській областях. О 03:54 ночі стало відомо про нові ракети, які залетіли через Сумську область.

Згідно з даними ЗСУ, російські ракети переміщалися Україною і були помічені в багатьох областях. Багато з них полетіли в бік західних регіонів. Крім того, також були помічені ракети в бік міста Дніпро.

О 04:29 у ЗСУ повідомили про ракети в Закарпатській області. Також їх помітили у Львівській та Івано-Франківській області. О 04:59 у ЗСУ попередили, що ракета летить у бік Стрия Львівської області.

Відбій повітряної тривоги було оголошено о 05:31 ранку.

Також зазначимо, що ввечері 31 травня ЗС РФ атакували Одесу балістичною ракетою. Глава ОВА Олег Кіпер повідомив, що метою російських військ стала припортова інфраструктура. Осколкові поранення дістали 28-річна дівчина і 37-річний чоловік.