ЗС РФ застосували тактику подвійних ударів: як виглядає Харків після атаки ворога (відео)

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, зросла кількість жертв внаслідок нічного обстрілу. З-під завалів рятувальники дістали ще одне тіло.

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Вночі 31 травня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків за допомогою ракет С-300. У результаті ворожого обстрілу загинуло пʼятеро людей, ще 25 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту — пʼять загиблих", — сказав Олег Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

За його словами, поранення отримали 25 людей, нині продовжується розбір завалів, під ними можуть бути люди. Було госпіталізовано вісім людей, серед них двоє у важкому стані. Крім цього, до лікарні доправили 12-річну дівчинку та 11-річного хлопчика, обидва в середньому стані.

Синєгубов наголосив, що росіяни знову застосували тактику подвійних ударів.

"Влучання С-300 по житловій забудові. Поряд жодного інфраструктурного об‘єкта військового призначення", — пояснив він.

Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 травня у Харкові пролунало щонайменше пʼять вибухів, зафіксоване влучання в Новобаварському районі. Зокрема, по житловому будинку.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки сталися руйнування та пожежі житлових будинків, інших обʼєктів цивільної інфраструктури та згоряння хвойної підстилки соснового бору. Через влучання ракети в пʼятиповерховий будинок було повністю зруйновано конструкції з третього по пʼятий поверх одного з підʼїздів.