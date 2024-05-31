Не менше 5 вибухів: поліція поділилася деталями удару по житловому будинку в Харкові (фото)

У поліції заявили, що повністю знищено 4-й і 5-й поверхи одного з під'їздів. Загинули чоловік і жінка, а також охоронець виробничого підприємства.

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Унаслідок нічного удару ЗС РФ по Харкову постраждали 23 людини. Харків'яни чули щонайменше п'ять вибухів, що влучили в одному районі. Про це повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що російські окупанти завдали ударів кількома ракетами по Новобаварському району міста. Одна з ракет влучила в житловий будинок. На місці працюють усі екстрені служби.

"Унаслідок влучання ворожого боєприпасу в багатоповерховий житловий будинок загинули чоловік і жінка. Їхні особи встановлюються. Повністю знищено 4-й і 5-й поверхи одного з під'їздів. Постраждали 23 людини, з них 12-річний хлопчик і дівчинка", — ідеться у звіті.

Наслідки удару по Харкову

Повідомляється, що ще один боєприпас потрапив у землю на територію цивільного виробничого підприємства. Унаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджено виробничі приміщення.

За словами начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільшої шкоди. Під завалами можуть перебувати люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.

Наслідки удару по Харкову

Також мер Харкова Ігор Терехов заявив, що серед постраждалих — медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху.

Нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували тактику ударів ЗС РФ по Харкову. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, останнім часом саме Харківську область росіяни атакують найчастіше. Для терору противник використовує як авіабомби, так і ракети.