ЗС РФ вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Харкові: є загиблі та постраждалі (відео)

В ОВА повідомили, що відомо про трьох загиблих і 16 постраждалих унаслідок російської атаки. За словами мера Харкова, серед постраждалих є діти.

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О 23:50 вечора російські військові атакували Харків і Харківську область ракетами балістичними ракетами. Про це у себе в Telegram написав голова Харківської Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ЗС РФ влучили в багатоквартирний п'ятиповерховий будинок, через що почалася пожежа.

За його словами, відомо про трьох загиблих і 16 постраждалих унаслідок російської атаки. Серед поранених — медик екстреної медичної допомоги, пошкоджено авто "швидкої".

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару, тоді як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання — виключно цивільна інфраструктура", — повідомив Синєгубов.

Зазначимо, що мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram повідомив, що серед постраждалих є діти. Йдеться про хлопчика та дівчинку віком 12 років.

Ігор Терехов про удар по Харкову

Очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко розповів "Суспільному", що відомо про три місця влучання у Новобаварському районі Харкова: п'ятиповерховий житловий будинок, магазин, розташований у триповерховій будівлі, і швейний цех. Одна людина загинула внаслідок прямого влучання по п'ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці.

За його словами, кількість жертв ракетної атаки РФ збільшуватиметься: у будинках поруч із місцями влучань вибито вікна, у людей можуть бути осколкові та вибухові травми.

Пізніше голова керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков також розповів про наслідки ворожих обстрілів Новобаварського району. Він заявив, що ворог здійснив запуск ракет типу С-300 і С-400 з території Бєлгородської області Росії. Одна ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поруч із цією будівлею. Пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків. Зруйновано приватне підприємство.

Він заявив, що 12 цивільних осіб отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Також підтвердив, що серед травмованих двоє дітей.

Олександр Фільчаков про удар по Харкову

Нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували тактику ударів ЗС РФ по Харкову. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, останнім часом саме Харківську область росіяни атакують найчастіше. Для терору противник використовує як авіабомби, так і ракети.