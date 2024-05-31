ВС РФ ударили ракетой по пятиэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие (видео)

В ОВА сообщили, что известно о трех погибших и 16 пострадавших в результате российской атаки. По словам мэра Харькова, среди пострадавших есть дети.

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В 23:50 вечера российские военные атаковали Харьков и Харьковскую область ракетами баллистическими ракетами. Об этом у себя в Telegram написал глава Харьковской Областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что ВС РФ попали в многоквартирный пятиэтажный дом, из-за чего начался пожар.

По его словам, известно о трех погибших и 16 пострадавших в результате российской атаки. Среди раненых – медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто "скорой".

"Враг снова применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители. По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура", — сообщил Синегубов.

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram сообщил, что среди пострадавших есть дети. Речь идет о мальчике и девочке в возрасте 12 лет.

Игорь Терехов об ударе по Харькову

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал "Суспільному", что известно о трех местах попадания по Новобаварскому району Харькова: пятиэтажный жилой дом, магазин, расположенный в трехэтажном здании, и швейный цех. Один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице.

По его словам, количество жертв ракетной атаки РФ будет увеличиваться: в домах рядом с местами попаданий выбиты окна, у людей могут быть осколочные и взрывные травмы.

Позже глава руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков также рассказал о последствиях вражеских обстрелов Новобаварского района. Он заявил, что враг совершил запуск ракет типа С-300 и С-400 с территории белгородской области России. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Другие ракеты попали рядом с этим зданием. Повреждено более 20 многоэтажных жилых домов. Разрушено частное предприятие.

Он заявил, что 12 гражданских лиц получили разной степени тяжести телесные повреждения. Также подтвердил, что среди травмированных двое детей.

Александр Фильчаков об ударе по Харькову

Напомним, что в ВСУ прокомментировали тактику ударов ВС РФ по Харькову. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, в последнее время именно Харьковскую область россияне атакуют чаще всего. Для террора противник использует как авиабомбы, так и ракеты.