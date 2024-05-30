Обстріли Харкова: Терехов розказав, скільки тисяч людей втратили житло

За словами мера, на відбудову всього, що пошкодили російські окупанти в місті, потрібно понад 10 мільярдів доларів.

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У Харкові загальна кількість осіб, які втратили житло внаслідок агресивної війни, яку веде Росія проти України, сягнула вже близько 160 тисяч людей. Про це заявив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню "Думка".

За його словами, через останні російські обстріли пошкоджено багато приватних будинків.

"Ми маємо сьогодні ще зруйноване житло. Це приватне переважно житло. Ця цифра коливається сьогодні приблизно близько 160 тисяч осіб", — сказав Терехов.

Очільник міста оцінив збитки у Харкові від російської агресії у більш ніж 10 мільярдів доларів.

За словами Терехова, харків'яни сподіваються, що найближчим часом їхні домівки будуть відновлені. Він запевнив, що міська влада вже зараз активно працює над залученням інвестицій.

11 та 12 червня у Берліні відбудеться Конференція з відновлення України, яку має приймати особисто федеральний канцлер Олаф Шольц. Міський голова Харкова планує взяти участь у цьому заході. Низка інвестиційних проєктів, які він планує там презентувати, необхідно починати реалізовувати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Зокрема, коли йдеться про відновлення енергетичної сфери.

Нагадаємо, 29 травня у Харкові завершили розбір завалів у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", куди влучили дві російські керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло 19 людей.

В ніч на 30 травня ЗС РФ обстріляли Харків. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення дістали семеро людей.