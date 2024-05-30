Майже 20 ракет та понад 30 Shahed: деталі нічного обстрілу України (фото)

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що бойова робота українських захисників відбувалася в межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей. На Харківщині внаслідок прильотів є поранені серед цивільних.

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Російська окупаційна армія у ніч на 30 травня завдала комбінованого удару по об’єктах військової та критичної інфраструктури. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За словами генерала-лейтенанта, загарбник застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, запущених із Саратовської області РФ, а також 32 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда (Крим).

Олещук зазначив, що відбиття ворожого повітряного нападу здійснювали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. За результатом протиповітряного бою вдалося збити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Окупанти вночі 30 травня завдали щонайменше п'ять ударів по Харківщині

У ніч проти 30 травня у Харкові та районі внаслідок ворожого обстрілу пролунали вибухи, про що повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що російські окупанти завдають ударів, тому закликали жителів Харкова та району знаходитися в укриттях. Трохи згодом очільник Малоданилівської громади Харківської області Олександр Гололобов у своєму Telegram повідомив, що ЗС РФ завдали ударів по цій громаді. За його словами, було чути щонайменше чотири вибухи. Також загарбники завдали принаймні 5 ударів, частину з них по населених пунктах Харківського району.

Окремо мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що п'ять осіб постраждали через ворожу атаку.

Над Дніпропетровщиною сили ППО збили сім шахедів, пошкоджена ЛЕП і будинок

Над територією Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони збили 7 ворожих ударних БПЛА. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram повідомив, що бойова робота тривала у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. При цьому в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. Крім того, вранці 30 травня окупанти атакували Нікопольський район. Поцілили дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді.

У Хмельницькій області було чути вибухи

Під час повітряної тривоги вночі 30 травня у Хмельницькій області було чути вибухи. Зокрема, як інформує "Суспільне Хмельницький", серія вибухів на території регіону пролунала приблизно о четвертій ночі. До того місцеві чати і пабліки також двічі писали про вибухи. Також користувачі соцмережі писали про роботу ППО в регіоні та про вибухи, зокрема, в районі Старокостянтинова.

Нагадаємо, що вранці 19 травня Збройні сили Російської Федерації атакували передмістя Харкова, у результаті чого відомо про загиблих і поранених.

Крім того, 27 травня унаслідок російської ракетної атаки на місто Снігурівка у Миколаївській області загинуло двоє людей. Ще п'ятеро постраждали.