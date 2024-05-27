Ракетний удар по Снігурівці на Миколаївщині: ЗС РФ атакували автомийку, є загиблі (фото, відео)

Рятувальники виявили тіла двох загиблих під час розбору завалів. У ДСНС поінформували, що серед постраждалих є двоє підлітків. У місті горіли кав'ярня, автомагазин та шиномонтаж.

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У понеділок, 27 травня унаслідок російської ракетної атаки на місто Снігурівка у Миколаївській області загинуло двоє людей. Ще п'ятеро постраждали. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Серед поранених двоє 17-річних підлітків — дівчина та хлопець.

Під ворожим обстрілом опинились цивільні об'єкти: кав'ярня, автомагазин та шиномонтаж. Внаслідок удару виникла пожежа. Вогонь поширився на 300 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Вибухова хвиля пошкодила автомийку самообслуговування.

Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох загиблих. Роботи з розчищення місця трагедії та пошуку можливих жертв тривають.

Наслідки ракетного удару по Снігурівці 27 травня Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Снігурівці 27 травня Фото: ДСНС

О 14:15 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram написав про "приліт" у мийку самообслуговування.

"В Снігурівці прильот в мийку самообслуговування ракети. 2 поранених (дівчина важка)", — повідомив Кім.

Фото: скриншот

Наразі невідомо, який тип ракет застосували Збройні сили Російської Федерації для обстрілу Снігурівки. Сигнал повітряної тривоги у Миколаївській області пролунав о 13:26. Небезпека тривала до 14:10.

Нагадаємо, 27 травня у Харкові зросла кількість жертв російської атаки на "Епіцентр". За останніми даними, загинуло 18 людей. Поранено 48 осіб, а 5 залишаються зниклими безвісти.

26 травня керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що обстрілюючи Харків Росія намагається змусити Україну сісти за стіл переговорів. На його думку, це дасть Москві можливість заморозити війну і накопичити сили для нового вторгнення.