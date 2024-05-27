Ракетный удар по Снигиревке на Николаевщине: ВС РФ атаковали автомойку, есть погибшие (фото, видео)

Спасатели обнаружили тела двух погибших во время разбора завалов. В ГСЧС проинформировали, что среди пострадавших есть двое подростков. В городе горели кафе, автомагазин и шиномонтаж.

Related video

В понедельник, 27 мая в результате российской ракетной атаки на город Снигиревка в Николаевской области, погибли два человека. Еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Среди раненых двое 17-летних подростков — девушка и парень.

Под вражеским обстрелом оказались гражданские объекты: кафе, автомагазин и шиномонтаж. В результате удара возник пожар. Огонь распространился на 300 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Взрывная волна повредила автомойку самообслуживания.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух погибших. Работы по расчистке места трагедии и поиску возможных жертв продолжаются.

Последствия ракетного удара по Снигиревке 27 мая Фото: ГСЧС Последствия ракетного удара по Снигиревке 27 мая Фото: ГСЧС

В 14:15 глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram написал о "прилете" в мойку самообслуживания.

"В Снигиревке прилет в мойку самообслуживания ракеты. 2 раненых (девушка тяжелая)", — сообщил Ким.

Фото: скриншот

Пока неизвестно, какой тип ракет применили Вооруженные силы Российской Федерации для обстрела Снигиревки. Сигнал воздушной тревоги в Николаевской области прозвучал в 13:26. Опасность продолжалась до 14:10.

Напомним, 27 мая в Харькове возросло количество жертв российской атаки на "Эпицентр". По последним данным, погибли 18 человек. Ранены 48 человек, а 5 остаются пропавшими без вести.

26 мая руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что обстреливая Харьков Россия пытается заставить Украину сесть за стол переговоров. По его мнению, это даст Москве возможность заморозить войну и накопить силы для нового вторжения.