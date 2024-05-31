Не меньше 5 взрывов: полиция поделилась деталями удара по жилому дому в Харькове (фото)

В полиции заявили, что полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Погибли мужчина и женщина, а также охранник производственного предприятия.

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В результате ночного удара ВС РФ по Харькову пострадали 23 человека. Харьковчане слышали по меньшей мере пять взрывов, попавших в одном районе. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Отмечается, что российские оккупанты нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району города. Одна из ракет попала в жилой дом. На месте работают все экстренные службы.

"В результате попадания вражеского боеприпаса в многоэтажный жилой дом погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Пострадали 23 человека, из них 12-летний мальчик и девочка" — сказано в отчете.

Последствия удара по Харькову

Сообщается, что еще один боеприпас попал в землю на территорию гражданского производственного предприятия. В результате обстрела погиб охранник 1959 года рождения. Повреждены производственные помещения.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, враг применил тактику двойных ударов, чтобы нанести наибольший урон. Под завалами могут находиться люди. Аварийно-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома продолжаются.

Последствия удара по Харькову

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.

Напомним, что в ВСУ прокомментировали тактику ударов ВС РФ по Харькову. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, в последнее время именно Харьковскую область россияне атакуют чаще всего. Для террора противник использует как авиабомбы, так и ракеты.