ЗС РФ атакували Одесу балістичною ракетою: є постраждалі, що відомо

Глава ОВА Олег Кіпер повідомив, що метою російських військ стала припортова інфраструктура. Осколкові поранення дістали 28-річна дівчина і 37-річний чоловік.

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Увечері 31 травня російські війська вдарили по Одесі балістичною ракетою. Унаслідок атаки постраждало двоє людей. Про це розповів голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у себе в Telegram.

"Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", — написав він.

Також Кіпер повідомив, що метою російських терористів стала припортова інфраструктура.

Олег Кіпер про удар по Одесі Фото: Скриншот

Зазначимо, що про ракету, яка рухається з акваторії Чорного моря в бік Одеської області ЗСУ попередили ще о 21:48 вечора 31 травня. А відбій ракетної небезпеки було оголошено тільки о 22:09 вечора.

Нагадаємо, росіяни знищили трансформаторну підстанцію в Києві. За інформацією ДТЕК, після ворожого ракетного обстрілу в столиці зафіксовано серйозні наслідки і в одному з районів була відсутня електрика. Енергетики роблять усе можливе, щоб виправити це.

Також повідомлялося, що ЗС РФ застосували тактику подвійних ударів по Харкову. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, зросла кількість жертв унаслідок нічного обстрілу. З-під завалів рятувальники дістали ще одне тіло.