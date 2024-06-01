ВС РФ атаковали Одессу баллистической ракетой: есть пострадавшие, что известно

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что целью российских войск стала припортовая инфраструктура. Осколочные ранения получили 28-летняя девушка и 37-летний мужчина.

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Вечером 31 мая российские войска ударили по Одессе баллистической ракетой. В результате атаки пострадали два человека. Об этом рассказал глава Одесской военной администрации Олег Кипер у себя в Telegram.

"Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.

Также Кипер сообщил, что целью российских террористов стала припортовая инфраструктура.

Олег Кипер об ударе по Одессе Фото: Скриншот

Отметим, что о ракете, которая движется из акватории Черного моря в сторону Одесской области ВСУ предупредили еще в 21:48 вечера 31 мая. А отбой ракетной опасности был объявлен только в 22:09 вечера.

Напомним, россияне уничтожили трансформаторную подстанцию в Киеве. По информации ДТЭК, после вражеского ракетного обстрела в столице зафиксированы серьезные последствия и в одном из районов отсутствовало электричество. Энергетики делают все возможное, чтобы исправить это.

Также сообщалось, что ВС РФ применили тактику двойных ударов по Харькову. По словам главы ОВА Олега Синегубова, возросло количество жертв в результате ночного обстрела. Из-под завалов спасатели достали еще одно тело.