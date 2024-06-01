Били ракетами и дронами: ВС РФ атаковали энергообъекты в нескольких областях Украины

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

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Российские войска в ночь на 1 июня провели массовую воздушную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом у себя в Facebook написал министр энергетики Герман Галущенко.

Он заявил, что были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", — отметил он.

Герман Галущенко об атаке ВС РФ на инфраструктуру Фото: Скриншот

Атака БПЛА

Об атаке первых вражеских беспилотников Воздушные силы Украины предупредили еще в 21:41 вечера. Тогда оккупанты запустили ударные дроны в сторону Запорожья. Позже БПЛА были замечены также в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. В 23:154 ВСУ зафиксировали дроны, которые двигались в сторону Одесской области. Затем беспилотники отправились в сторону Киевской и Черкасской областей.

Воздушная тревога в Украине

Около 2 часов ночи дроны уже заметили в южной и восточной части Винницкой области, а также в северной части Хмельницкой области и в западной части Житомирской области.

Отметим, что, согласно данным ВСУ, часть беспилотников полетела в сторону западных регионов. При этом в 3 часа ночи 1 июня дроны одновременно заметили также в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской и Николаевской областях.

В 04:58 утра Воздушные силы сообщили, что БПЛА летают над Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областями.

Атака ракетами

Одновременно с БПЛА россияне атаковали украинскую инфраструктуру ракетами. Так, еще в 01:41 ночи ВСУ предупредили о взлете с аэродромов "Оленья" и "Энгельс" вражеских бомбардировщиков Ту-95МС в сторону пусковых рубежей. В 02:19 ночи была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины.

О первых ракетах на территории Сумской области в ВСУ заявили уже в 03:29 ночи. Позже стало известно о ракетах, которые залетели на территорию Украины через Черниговскую область. В то же время ракеты были замечены на границе Николаевской и Одесской областей.

Позже ракеты были замечены в Киевской, а затем — в Одесской областях. В 03:54 ночи стало известно о новых ракетах, которые залетели через Сумскую область.

Согласно данным ВСУ, российские ракеты перемещались по Украине и были замечены во многих областях. Многие из них полетели в сторону западных регионов. Кроме того, также были замечены ракеты в сторону города Днепр.

В 04:29 в ВСУ сообщили о ракетах в Закарпатской области. Также их заметили во Львовской и Ивано-Франковской области. В 04:59 в ВСУ предупредили, что ракета летит в сторону Стрыя Львовской области.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 05:31 утра.

Также отметим, что вечером 31 мая ВС РФ атаковали Одессу баллистической ракетой. Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что целью российских войск стала припортовая инфраструктура. Осколочные ранения получили 28-летняя девушка и 37-летний мужчина.