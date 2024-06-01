Более 50 ракет: РФ массированно атаковала Украину, в регионах есть разрушения и пострадавшие (фото)

Российские войска запускали ракеты различных видов базирования, а также ударные дроны-камикадзе "Шахед". Целью врага стала критическая инфраструктура, а на некоторых объектах вспыхнули пожары в результате попаданий и падения обломков.

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Вооруженные силы России в ночь на 1 июня осуществили мощный ракетно-авиационный удар по критической инфраструктуре по ряду регионов Украины. Для атаки враг использовал ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники типа "Shahed". Об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

По данным военных, враг в целом применил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555, выпущенных с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков — Саратовская обл., воздушное пространство над Каспийским морем — РФ.);

4 баллистические ракеты типа "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-востока акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);

47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск — РФ).

По итогам противовоздушного боя, украинские защитники уничтожили 81 воздушную цель врага, а именно:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Россияне не отказались от намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не позволить врагу достичь своих целей на каждом участке фронта", — подчеркнул командующий ВС Николай Олещук. При этом он поблагодарил подразделения за работу.

Что известно о последствиях вражеской атаки РФ

Из-за удара российской армии по территории Украины ракетами из стратегической авиации Ту-95МС взрывы раздавались, среди прочего, в Запорожье и Виннице. Также известно об атаке ВС РФ по энергообъектам в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в ночь на 1 июня под удар российской армии попала энергетическая инфраструктура региона. Известно о пострадавших, также из-за атаки врага вспыхнули пожары. Кроме того, из-за обстрела ВС РФ из артиллерии вечером 31 мая пострадал Никополь, а уже утром по городу оккупанты запустили дроны-камикадзе. Покровская община также оказалась под ударом. Четыре человека получили ранения, в том числе 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины — 74 и 68 лет. Им оказали всю необходимую медпомощь. В то же время повреждения получили автобус, двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось, частный дом, хозяйственная постройка.

В Винницкой области беспилотники россиян также были направлены на объекты энергетической инфраструктуры. Руководитель ОВА Сергей Борзов сообщил, что из-за падения обломков вражеского БПЛА на одном из критических объектов начался пожар.

Также энергетический объект был атакован в Кировоградской области. Руководитель ОГА Андрей Райкович проинформировал, что, к счастью, среди людей пострадавших нет, энергетики уже начали восстановительные работы.

Российская армия также атаковала Запорожскую область. По данным главы ОВА Ивана Федорова, повреждения получил один из энергетических объектов, в результате чего есть разрушения. Также повреждены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

Неспокойно ночью 1 июня было в Ивано-Франковской области. Председатель ОВА Светлана Онищук сообщила, что основной целью ВС РФ стал объект энергетической инфраструктуры. Из-за атаки вспыхнул пожар, который ликвидировали 101 огнеборец и 33 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что враг в очередной раз атаковал регион ракетами и дронами. В области работали силы противовоздушной обороны. Известно о сбитых вражеских целях, информация о попадании в объекты критической инфраструктуры не поступала.

При этом три объекта энергетической инфраструктуры на Львовщине были атакованы шестью крылатыми ракетами, что привело к разрушениям. Об этом сообщил руководитель ОВА Максим Козьцкий. По его словам, погибших и травмированных предварительно нет. В целом в зоне ответственности зенитных ракетных подразделений, авиации и мобильных огневых групп ПвК "Запад" было знмищено18 ракет и 6 "шахедов".

Российские войска повредили две ТЭС — ДТЭК

Во время массированной атаки 1 июня ВС РФ атаковали тепловые электростанции ДТЭК. Так, под прицелом оккупантов оказались две ТЭС.

"Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца", — сообщили в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска России продолжают пополнять запасы зенитных ракет 9М333 для ЗРК "Стрела-10М3" благодаря очередной поставке концерна "Калашников".

Кроме того, 17 мая сообщалось, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 начали применять управляемые ракеты Х-38 для нанесения ударов по украинским войскам.