У Зеленського підтвердили, що Україні дозволили бити по РФ: названо умови

США дозволили використовувати РСЗВ HIMARS для ударів по території РФ. Установки допоможуть вплинути на окупаційні підрозділи, зосереджені біля кордону, заявив речник президента України Сергій Никифоров.

Related video

Україна очікує "зеленого світла" від США на удари далекобійною зброєю вглиб території Росії. Поки що добились дозволу на застосування обмеженого арсеналу для захисту прикордонних областей, які потерпають від російських обстрілів і наступу. Однак і таке рішення допоможе Силам оборони втримати штурмові дії ворога. Інформацію про припустимість використання західної зброї для захисту українців озвучив речник президента України Сергій Никифоров, написали на порталі The Guardian.

Коментар Никифорова наведений у тексті інтерв'ю президента Зеленського. Речник президента підтвердив, що США дозволили використати американську зброю, але при цьому важливо дотримуватись низки обмежень. Завдяки цьому рішенню уряду Джо Байдена Сили оборони зможуть пригальмувати наступальні дії ЗС РФ.

"Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон", — сказав він The Guardian.

У статті також навели дві умови, за яких Україні дозволено бити на території РФ:

застосовується лише РСЗВ HIMARS;

завдають удари лише по живій силі і військові техніці ЗС РФ, яка бере участь у наступі на Харків.

Зазначимо, на офіційній сторінці президента Володимира Зеленського та на сторінці Facebook Сергія Никифорова поки що не має інших коментарів щодо скасування заборони бити по РФ.

Тим часом вже 11 країн-партнерів України дозволили застосувати їхню зброю для ударів по російській території, раніше писав Фокус. Першою з цих країн стала Швеція, яка надала ЗСУ самохідні артустановки Archer (стріляють на відстань до 60 км, дістануть до Бєлгорода). Також стало відомо про відповідні рішення двох держав, які мають ядерну зброю — Франції та США.

У західних ЗМІ написали про це, посилаючись на анонімні джерела у Білому домі, хоч перед цим державний секретар Ентоні Блінкен кілька разів поспіль заявляв, що такого не буде. У німецькому виданні Bild тим часом опублікували карту, з якої стає зрозуміло, куди може дістати західна зброя за умови скасування заборони. Карта показує, що наявні засоби ураження не дістають, наприклад, до аеродрому "Енгельс", з якого злітають літаки ЗС РФ для пусків ракет "Кинджал" та Х-101.

Удари по РФ - на яку відстань дістає західна зброя Фото: Bild

Водночас у США наголосили, що не змінювали рішення щодо застосування далекобійної зброї американського виробництва, якою можна дістати в тил російським військам — про це заявили у Пентагоні 30 травня. Того ж дня джерела у Білому домі повідомили, що заперечують проти ударів по стратегічних цілях РФ, наприклад, по загоризонтних РЛС, до яких дістались дрони 23-26 травня.

Нагадуємо, 31 травня з'явився допис заступник голова Радбезу РФ і третього президента Росії Дмитра Медведєва, у якому він пригрозив країнам НАТО ядерною війною.