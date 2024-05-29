Фінляндія, Канада, Франція та інші: які країни дали дозвіл Україні бити по території РФ

Попри те, що 1 травня очільниця МЗС Латвії Байба Браже повідомила, що деякі держави вже дозволяють Україні бити їх зброєю по РФ, першою публічно це дозволила робити Велика Британія.

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Бити далекобійною зброєю по території РФ Україні вже дозволили щонайменше 11 держав світу. Хтось з них зробив це швидше, хтось пізніше, а хтось взагалі заявив, що ніколи не встановлював обмежень на завдавання ударів по Росії. Фокус зібрав інформацію про країни, які станом на 29 травня дали дозвіл на використання їх зброї для ударів по території окупантів.

Першою державою у світі, яка публічно дозволила Україні бити власною зброєю по території РФ була Велика Британія.

"Україна має на це право. Точно так само, як Росія завдає ударів усередині України", — заявив 3 травня міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон.

На початку травня про подібні рішення також заявили офіційні представники прибалтійських країн — Естонії, Литви та Латвії. Потрібно відзначити, що саме очільниця МЗС Латвії Байба Браже ще 1 травня заявила про те, що деякі країни дозволяють Україні завдавати ударів по РФ їх зброєю. Проте тоді не було жодної конкретики — які саме країни дають дозвіл вона не вказала.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що Чехія підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу.

26 травня шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Україна має право себе захищати та бити по території Росії тією зброєю, яку ЗСУ передали зі Швеції.

"Швеція підтримує міжнародне право та право України на самозахист", — зазначив Йонсон.

28 травня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що українці повинні бити в тому числі і по об'єктах всередині Росії і це не має бути предметом дискусій.

"Цілком очевидно, що вони (українці, – ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", — сказала Оллонгрен.

29 травня право України бити по військових об'єктах в РФ підтримали одразу чотири держави:

президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "ми повинні дозволити їм (Україні, — ред.) нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети", маючи на увазі територію РФ;

заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик повідомив, що його держава не мала й зараз не має жодних заперечень щодо використання наданої Україні зброї та військової техніки;

міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що держава, яка веде оборонну війну, може атакувати військові об'єкти на території агресора, якщо це необхідно для самооборони;

міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що Україна може здійснювати удари по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву.

Таким чином наразі принаймні 11 країн публічно дозволили Україні бити їх зброєю по території РФ.

Нагадаємо, 29 травня в інтерв'ю Bloomberg радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україна раніше вже била по військових об'єктах на території Росії, використовуючи ракети Storm Shadow, бо мала на це дозвіл від Великої Британії.

Колумніст The Washington Post Давид Ігнатій повідомив, що в адміністрації президента США Джо Байдена через загострення ситуації на фронті в Україні можуть частково скасувати обмеження на використання наданої ЗСУ зброї.